Мексика — Южная Корея: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 19 июня, состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Густаво Техера (Уругвай). Начало игры — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Мексика: Рауль Ранхель, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Хорхе Санчес, Луис Ромо, Эдсон Альварес, Эрик Лира, Бриан Гутьеррес, Роберто Альварадо, Хулиан Киньонес, Рауль Хименес.

Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Ли Ки Хюк, Сол Юн Ву, Ким Мун Хван, Хван Ин Бём, Пэк Сын Хо, Ли Кан Ин, Ли Чжэ Сун, Сон Хын Мин.

В 1-м туре Мексика выиграла у ЮАР со счётом 2:0, а Южная Корея была сильнее сборной Чехии — 2:1.