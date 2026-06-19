Джесси Марш и Хулен Лопетеги повздорили после матча Канада — Катар на ЧМ-2026

После финального свистка в матче группы В чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Канады и Катара, повздорили главные тренеры команд Джесси Марш и Хулен Лопетеги. Встреча прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Сборная Канады одержала победу со счётом 6:0.

Тренеры сначала спокойно разговаривали, но затем Хулен Лопетеги что-то высказал, Джесси Марш отмахнулся и ушёл. После этого на поле возникла массовая потасовка с участием игроков и персонала команд.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

В составе канадцев голами отметились Кайл Ларин, Джонатан Дэвид (трижды) и Натан-Дилан Салиба. Ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи. В составе катарцев прямые красные карточки получили Хомам Аль-Амин на 33-й минуте и Ассим Мадибо на 53-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.