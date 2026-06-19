Джонатан Дэвид оформил второй хет-трик на ЧМ-2026 после Лионеля Месси

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид оформил хет-трик в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара. Сборная Канады одержала победу со счётом 6:0. Таким образом, это второй хет-трик на чемпионате мира 2026 года.

Ранее тремя голами в одном матче отметился нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Аргентинец забил три мяча в ворота национальной команды Алжира (3:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.