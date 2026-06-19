Джонатан Дэвид оформил второй хет-трик на ЧМ-2026 после Лионеля Месси
Поделиться
Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид оформил хет-трик в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара. Сборная Канады одержала победу со счётом 6:0. Таким образом, это второй хет-трик на чемпионате мира 2026 года.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16' 2:0 Дэвид – 29' 3:0 Дэвид – 45+3' 4:0 Салиба – 64' 5:0 Аль-Маннаи – 75' 6:0 Дэвид – 90+2'
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'
Ранее тремя голами в одном матче отметился нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Аргентинец забил три мяча в ворота национальной команды Алжира (3:0).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июня 2026
-
03:52
-
03:42
-
03:38
-
03:32
-
03:27
-
03:25
-
03:21
-
03:17
-
03:15
-
03:12
-
03:10
-
03:08
-
03:02
-
02:52
-
02:43
-
02:39
-
02:39
-
02:34
-
02:32
-
02:28
-
02:27
-
02:25
-
02:21
-
02:18
-
02:12
-
02:11
-
02:10
-
01:50
-
01:46
-
01:38
-
01:35
-
01:31
-
01:31
-
01:29
-
01:22