Мексика — Южная Корея: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась

В 4:00 мск начался матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Мексики и Южной Кореи. Команды играют на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Густаво Техера (Уругвай). В прямом эфире встречу показывают телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре Мексика выиграла у ЮАР со счётом 2:0, а Южная Корея была сильнее сборной Чехии — 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.