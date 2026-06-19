Сборная Канады побила рекорд Германии на чемпионатах мира

Сборная Канады сделала 97 касаний мяча в штрафной Катара — это на 26 больше, чем любая другая команда в матче чемпионата мира по футболу за всю историю наблюдений (с 1966 года; предыдущий рекорд — 71 у Германии в матче с Коста-Рикой в 2022 году), сообщает OptaJack на личной странице в социальной сети X.

В матче второго тура ЧМ-2026 сборная Канады разгромила Катар со счётом 6:0. Отметим, сборная Катара доигрывала матч вдевятером после удалений Хомама Аль-Амина и Ассима Мадибо.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.