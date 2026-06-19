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Сборная Канады побила рекорд Германии на чемпионатах мира

Сборная Канады побила рекорд Германии на чемпионатах мира
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Сборная Канады сделала 97 касаний мяча в штрафной Катара — это на 26 больше, чем любая другая команда в матче чемпионата мира по футболу за всю историю наблюдений (с 1966 года; предыдущий рекорд — 71 у Германии в матче с Коста-Рикой в 2022 году), сообщает OptaJack на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

В матче второго тура ЧМ-2026 сборная Канады разгромила Катар со счётом 6:0. Отметим, сборная Катара доигрывала матч вдевятером после удалений Хомама Аль-Амина и Ассима Мадибо.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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