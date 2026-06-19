Натан-Дилан Салиба стал автором первого гола прямым ударом со штрафного на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Натан-Дилан Салиба забил первый гол прямым ударом со штрафного на чемпионате мира 2026 года. Он отличился в матче с национальной командой Катара (6:0). Показатель xG момента составил 0,06. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х.

Кроме Салиба, в составе канадцев голами отметились Кайл Ларин и Джонатан Дэвид. Ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.