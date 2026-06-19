Тренер сборной Канады прокомментировал разгром Катара со счётом 6:0 на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал разгромную победу своей команды в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Катара (6:0).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16' 2:0 Дэвид – 29' 3:0 Дэвид – 45+3' 4:0 Салиба – 64' 5:0 Аль-Маннаи – 75' 6:0 Дэвид – 90+2'
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'
«Да, именно этого мы и хотели — играть в такой футбол, который заводит публику. Отличное выступление нашей команды», — приводит слова Марша BBC.
Отметим, национальная команда Катара доигрывала матч вдевятером после удалений Хомама Аль-Амина и Ассима Мадибо.
В первом туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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