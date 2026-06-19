Тренер сборной Канады прокомментировал разгром Катара со счётом 6:0 на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал разгромную победу своей команды в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Катара (6:0).

«Да, именно этого мы и хотели — играть в такой футбол, который заводит публику. Отличное выступление нашей команды», — приводит слова Марша BBC.

Отметим, национальная команда Катара доигрывала матч вдевятером после удалений Хомама Аль-Амина и Ассима Мадибо.

В первом туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.