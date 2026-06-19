Автор хет-трика Джонатан Дэвид признан лучшим игроком матча Канада — Катар на ЧМ-2026

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид признан лучшим игроком матча группы В чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара. Команды играли на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Сборная Канады одержала победу со счётом 6:0.

Джонатан Дэвид стал автором хет-трика, кроме него, в составе канадцев голами отметились Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба. Ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи. В составе катарцев прямые красные карточки получили Хомам Аль-Амин на 33-й минуте и Ассим Мадибо на 53-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.