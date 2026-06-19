Джонатан Дэвид повторил достижение Джеффа Херста на домашнем чемпионате мира

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид забил три мяча в матче чемпионата мира 2026 года против национальной команды Катара. Канадцы одержали победу со счётом 6:0.

Джонатан Дэвид стал первым игроком, оформившим хет-трик на домашнем чемпионате мира со времён Джеффа Херста, который сделал это за сборную Англии в 1966 году.

По итогам второго тура в группе В лидирует сборная Канады (4 очка), на втором месте Швейцария (4), далее идут Босния и Герцеговина (1) и Катар (1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года в Катаре обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 по пенальти).