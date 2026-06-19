Джонатан Дэвид повторил достижение Джеффа Херста на домашнем чемпионате мира
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Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид забил три мяча в матче чемпионата мира 2026 года против национальной команды Катара. Канадцы одержали победу со счётом 6:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16' 2:0 Дэвид – 29' 3:0 Дэвид – 45+3' 4:0 Салиба – 64' 5:0 Аль-Маннаи – 75' 6:0 Дэвид – 90+2'
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'
Джонатан Дэвид стал первым игроком, оформившим хет-трик на домашнем чемпионате мира со времён Джеффа Херста, который сделал это за сборную Англии в 1966 году.
По итогам второго тура в группе В лидирует сборная Канады (4 очка), на втором месте Швейцария (4), далее идут Босния и Герцеговина (1) и Катар (1).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года в Катаре обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 по пенальти).
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