Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы показали миру, кто такая Канада». Ларин — о матче с Катаром на ЧМ-2026

«Мы показали миру, кто такая Канада». Ларин — о матче с Катаром на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара (6:0). Ларин стал автором первого гола в игре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«Мы показали миру, кто такая Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы показали, на что способны. И мы показали, что можем выступать на мировой арене. Мы только начинаем.

Травма Исмаэля Коне — это больно и эмоционально, но мы вернулись на поле и сделали свою работу. Швейцария уже не за горами, и работа ещё не закончена. Я думаю, мы можем сыграть намного лучше, и мы будем помнить о Коне и сделаем это ради него», — приводит слова Ларина официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android