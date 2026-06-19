«Мы показали миру, кто такая Канада». Ларин — о матче с Катаром на ЧМ-2026

Нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара (6:0). Ларин стал автором первого гола в игре.

«Мы показали миру, кто такая Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы показали, на что способны. И мы показали, что можем выступать на мировой арене. Мы только начинаем.

Травма Исмаэля Коне — это больно и эмоционально, но мы вернулись на поле и сделали свою работу. Швейцария уже не за горами, и работа ещё не закончена. Я думаю, мы можем сыграть намного лучше, и мы будем помнить о Коне и сделаем это ради него», — приводит слова Ларина официальный сайт ФИФА.