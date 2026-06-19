«Мы показали миру, кто такая Канада». Ларин — о матче с Катаром на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара (6:0). Ларин стал автором первого гола в игре.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16' 2:0 Дэвид – 29' 3:0 Дэвид – 45+3' 4:0 Салиба – 64' 5:0 Аль-Маннаи – 75' 6:0 Дэвид – 90+2'
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'
«Мы показали миру, кто такая Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы показали, на что способны. И мы показали, что можем выступать на мировой арене. Мы только начинаем.
Травма Исмаэля Коне — это больно и эмоционально, но мы вернулись на поле и сделали свою работу. Швейцария уже не за горами, и работа ещё не закончена. Я думаю, мы можем сыграть намного лучше, и мы будем помнить о Коне и сделаем это ради него», — приводит слова Ларина официальный сайт ФИФА.
Комментарии
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