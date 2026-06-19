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Мексика — Южная Корея: команды не открыли счёт в первом тайме

Мексика — Южная Корея: команды не открыли счёт в первом тайме
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В эти минуты идёт матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Мексики и Южной Кореи. Команды играют на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Густаво Техера (Уругвай). Счёт после первого тайма 0:0. В прямом эфире встречу показывают телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
2-й тайм
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

Команды не открыли счёт в первом тайме

В 1-м туре Мексика выиграла у ЮАР со счётом 2:0, а Южная Корея была сильнее сборной Чехии — 2:1.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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