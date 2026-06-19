Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 19 июня

Сегодня, 19 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 19 и 20 июня (время московское):
22:00. США – Австралия;
1:00. Шотландия – Марокко;
3:30. Бразилия – Гаити;
6:00. Турция – Парагвай.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.