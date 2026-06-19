Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 США — Австралия, кто покажет

19 июня состоится матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Австралии. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:0), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном, 3-м туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия— с Парагваем (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.