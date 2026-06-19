Кукурелья: хочу выиграть Лигу чемпионов в мадридском «Реале»

Новоиспечённый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья высказался о своих амбициях в «королевском» клубе.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов в мадридском «Реале». У них больше всего титулов Лиги чемпионов, я хочу быть частью этого», — приводит слова Кукурельи инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

15 июня мадридский «Реал» официально объявил о трансфере защитника из «Челси» за € 55 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2032 года. Ранее Кукурелья выступал за «Челси» с 2022 года.