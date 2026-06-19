Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джесси Марш ответил на вопрос о перепалке с Хуленом Лопетеги после матча Канада — Катар

Джесси Марш ответил на вопрос о перепалке с Хуленом Лопетеги после матча Канада — Катар
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш ответил на вопрос о перепалке с тренером Катара Хуленом Лопетеги (6:0) после матча второго тура ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«Я не собираюсь тратить на это ни секунды, это не стоит нашего времени», — приводит слова Марша USA Today.

Тренеры сначала спокойно разговаривали, но затем Хулен Лопетеги что-то высказал, Джесси Марш отмахнулся и ушёл. После этого на поле возникла массовая потасовка с участием игроков и персонала команд.

Напомним, на 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму полузащитнику сборной Канады Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ужасающая травма на ЧМ-2026. Игрок Катара получил перелом, а Канада снесла соперника. LIVE
Live
Ужасающая травма на ЧМ-2026. Игрок Катара получил перелом, а Канада снесла соперника. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android