Джесси Марш ответил на вопрос о перепалке с Хуленом Лопетеги после матча Канада — Катар

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш ответил на вопрос о перепалке с тренером Катара Хуленом Лопетеги (6:0) после матча второго тура ЧМ-2026.

«Я не собираюсь тратить на это ни секунды, это не стоит нашего времени», — приводит слова Марша USA Today.

Тренеры сначала спокойно разговаривали, но затем Хулен Лопетеги что-то высказал, Джесси Марш отмахнулся и ушёл. После этого на поле возникла массовая потасовка с участием игроков и персонала команд.

Напомним, на 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму полузащитнику сборной Канады Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.