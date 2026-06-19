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Тухель, Кейн, Спенс и Бёрн посетили бейсбольный матч в США

Тухель, Кейн, Спенс и Бёрн посетили бейсбольный матч в США
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель, а также футболисты Дэн Бёрн, Джед Спенс и Гарри Кейн посетили матч «Канзас Сити Роялс» — «Сент-Луис Кардиналс» в Главной лиге бейсбола (МЛБ) США.

«Отличный день восстановления сил с ребятами на бейсболе. Очень хотелось бы когда-нибудь попробовать себя в роли бейсболиста! Спасибо за приглашение, «Канзас Сити Роялс»!» — написал Кейн в социальной сети.

Сборная Англии принимает участие на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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