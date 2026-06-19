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Анчелотти оценил готовность сборной Бразилии к матчу с Гаити на ЧМ-2026

Анчелотти оценил готовность сборной Бразилии к матчу с Гаити на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил готовность команды ко второму матчу группового этапа чемпионата мира с Гаити.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда не осталась довольна, потому что старт был неудачным, особенно первый тайм. В следующим матчем мы уже сыграем по-другому, с гораздо большим качеством.

Сборная Гаити показала физическую мощь, это хорошо организованная команда с чёткой системой и высоким классическим центральным нападающим. Они играют в хороший футбол, исходя из своих характеристик. Это соперник, которого нужно уважать, как и всех остальных. Это чемпионат мира, все очень мотивированы. Здесь нет матчей с очевидным результатом, все игры очень равные и конкурентные», — приводит слова Анчелотти пресс-служба сборной Бразилии.

Напомним, в следующем матче Бразилия встретится с Гаити 20 июня. В первом туре «селесао» сыграли вничью со сборной Марокко (1:1).

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