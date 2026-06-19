Анчелотти оценил готовность сборной Бразилии к матчу с Гаити на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил готовность команды ко второму матчу группового этапа чемпионата мира с Гаити.

«Команда не осталась довольна, потому что старт был неудачным, особенно первый тайм. В следующим матчем мы уже сыграем по-другому, с гораздо большим качеством.

Сборная Гаити показала физическую мощь, это хорошо организованная команда с чёткой системой и высоким классическим центральным нападающим. Они играют в хороший футбол, исходя из своих характеристик. Это соперник, которого нужно уважать, как и всех остальных. Это чемпионат мира, все очень мотивированы. Здесь нет матчей с очевидным результатом, все игры очень равные и конкурентные», — приводит слова Анчелотти пресс-служба сборной Бразилии.

Напомним, в следующем матче Бразилия встретится с Гаити 20 июня. В первом туре «селесао» сыграли вничью со сборной Марокко (1:1).