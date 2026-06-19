Тренер Канады высказался о тяжёлой травме Коне в матче с Катаром на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о тяжёлой травме полузащитника команды Исмаэля Коне во время матча второго тура ЧМ-2026 с Катаром (6:0).

«Он отличный парень, далеко не идеальный, но именно за это его и любят — он способен на великие вещи. Он воплощает дух этой команды. Я считаю, что он был нашим лучшим игроком в матче против Боснии. С ним всё будет в порядке, он сейчас с врачами. Мы вернём его обратно. Он важная часть всего, что мы делаем. Игроки отражают всё лучшее, что есть в этой стране. Я горжусь тем, что я их тренер», — приводит слова Марша BBC.

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.