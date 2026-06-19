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Тренер Канады высказался о тяжёлой травме Коне в матче с Катаром на ЧМ-2026

Тренер Канады высказался о тяжёлой травме Коне в матче с Катаром на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о тяжёлой травме полузащитника команды Исмаэля Коне во время матча второго тура ЧМ-2026 с Катаром (6:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«Он отличный парень, далеко не идеальный, но именно за это его и любят — он способен на великие вещи. Он воплощает дух этой команды. Я считаю, что он был нашим лучшим игроком в матче против Боснии. С ним всё будет в порядке, он сейчас с врачами. Мы вернём его обратно. Он важная часть всего, что мы делаем. Игроки отражают всё лучшее, что есть в этой стране. Я горжусь тем, что я их тренер», — приводит слова Марша BBC.

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.

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