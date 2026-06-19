Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 19 июня 2026 года

В ночь с 18 на 19 июня в группах A и B прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 19 июня 2026 года:

Чехия — ЮАР — 1:1;

Швейцария — Босния и Герцеговина — 4:1;

Канада — Катар — 6:0;

Мексика — Южная Корея — 1:0.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.