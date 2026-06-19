«Это как?» Генич высказался о неназначенном пенальти в игре Франция — Сенегал

Российский комментатор Константин Генич высказался о неназначенном пенальти в матче чемпионата мира 2026 года между сборными Сенегала и Франции (1:3). Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

«Это 100% ошибка Фагани. Когда его позвали, ему и намекнули: «На, посмотри!» Он пошёл смотреть и когда озвучил, то сказал, что есть контакт, который инициирует сам Мбаппе. Это, *****, как он мог? Он просто по прямой бежал, пытался перепрыгнуть. Как он мог инициировать этот контакт? Окей, он принял такое решение. Просто он озвучил решение очень странной формулировкой», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во втором тайме форвард Сенегала Садио Мане совершил подкат в своей штрафной под нападающего французов Килиана Мбаппе. Судья после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота Сенегала.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).