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Аллегри и «Наполи» согласовали контракт — Джанлука Ди Марцио

Аллегри и «Наполи» согласовали контракт — Джанлука Ди Марцио
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«Наполи» достиг соглашения с Массимилиано Аллегри о работе в клубе, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что назначение 58-летнего тренера в команду из Неаполя может сорваться из-за финансовых разногласий специалиста с «Миланом». Утверждалось, что за досрочное расторжение контракта с «россонери», действующего до 2027 года, Аллегри требует € 2 млн для себя и € 3 млн для членов своего штаба. Владелец миланского клуба Джерри Кардинале отказывается выплачивать запрашиваемую сумму.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает о том, что официальное объявление о назначении тренера в «Наполи» ожидается только после завершения переговорного процесса с «Миланом». Однако подписание соглашения с Аллегри не вызывает сомнений – соглашение будет действовать до 2029 года. Таким образом, это будет трёхлетний, а не двухлетний контракт, как сообщалось ранее.

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