Фабрицио Романо раскрыл подробности травмы Исмаэля Коне в матче с Катаром на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей во время матча 2-го тура ЧМ-2026 с Катаром (6:0). В данный момент он находится в больнице вместе со своей матерью Сюзанной, которая поддерживает его перед операцией. Коне может выбыть из строя на 4–5 месяцев, и чемпионат мира для него закончится. Об этом сообщил Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16' 2:0 Дэвид – 29' 3:0 Дэвид – 45+3' 4:0 Салиба – 64' 5:0 Аль-Маннаи – 75' 6:0 Дэвид – 90+2'
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'
На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером. Катарец подошел к Коне, чтобы извиниться в раздевалке.
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