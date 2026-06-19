Фабрицио Романо раскрыл подробности травмы Исмаэля Коне в матче с Катаром на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей во время матча 2-го тура ЧМ-2026 с Катаром (6:0). В данный момент он находится в больнице вместе со своей матерью Сюзанной, которая поддерживает его перед операцией. Коне может выбыть из строя на 4–5 месяцев, и чемпионат мира для него закончится. Об этом сообщил Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером. Катарец подошел к Коне, чтобы извиниться в раздевалке.