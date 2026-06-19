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«Роналду был бы сегодня богом, если бы реализовал свои моменты». Кошта — об игре форварда

«Роналду был бы сегодня богом, если бы реализовал свои моменты». Кошта — об игре форварда
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Бывший защитник сборной Португалии Рикарду Кошта считает несправедливой критику в адрес капитана команды Криштиану Роналду.

Португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Люди слишком легкомысленно относятся к своим словам. Если бы Криштиану реализовал те два момента, которые у него были, он был бы сегодня богом.

Мы говорим об одном из лучших игроков в истории. У него есть право на неудачный день, как и у любого другого. Мы должны уважать то, что он сделал для футбола и для Португалии», — приводит слова Кошты Marca.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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