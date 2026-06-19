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Генич высказался о втором голе Кейна в матче Англия — Хорватия

Генич высказался о втором голе Кейна в матче Англия — Хорватия
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Российский комментатор Константин Генич высказался о втором голе форварда сборной Англии Гарри Кейна в матче с Хорватией на чемпионате мира 2026 года (4:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Всё это время, до момента подачи Райса и удара, ни один игрок сборной Хорватии не подошёл к Гарри Кейну. Это самый опасный игрок, круто играющий головой… Ну, подойди и не дай ему разбежаться. А даже близко никого нет», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В этой встрече Кейн отметился дублем. Первый мяч форвард забил на 12-й минуте, реализовав пенальти, на 42-й минуте футболист забил второй гол.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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