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«Он лидер, пользуется всеобщим уважением». Кошта — о Роналду на ЧМ

«Он лидер, пользуется всеобщим уважением». Кошта — о Роналду на ЧМ
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Бывший защитник сборной Португалии Рикарду Кошта заявил, что несмотря на критику форвард Криштиану Роналду пользуется всеобщим уважением в раздевалке команды.

Позавчера, португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями и был подвержен критике после игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Все прислушиваются к Криштиану. Он лидер, тот, кто мотивирует своих партнеров по команде и продолжает оказывать огромную помощь национальной сборной. За пределами команды о нём много говорят, но внутри он пользуется всеобщим уважением», – приводит слова Кошты Marca.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда сыграет с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сразится с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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