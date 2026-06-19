«Он лидер, пользуется всеобщим уважением». Кошта — о Роналду на ЧМ

Бывший защитник сборной Португалии Рикарду Кошта заявил, что несмотря на критику форвард Криштиану Роналду пользуется всеобщим уважением в раздевалке команды.

Позавчера, португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями и был подвержен критике после игры.

«Все прислушиваются к Криштиану. Он лидер, тот, кто мотивирует своих партнеров по команде и продолжает оказывать огромную помощь национальной сборной. За пределами команды о нём много говорят, но внутри он пользуется всеобщим уважением», – приводит слова Кошты Marca.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда сыграет с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сразится с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.