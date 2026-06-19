Талалаев: мне фиолетово, когда бездельники хайпуют. Но от Бердыева такое слышать неприятно

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на слова тренера Курбана Бердыева о клубе, что «мысли там мало».

«Безусловно, для меня Бекиевич — определённый авторитет в профессии. Когда друзья стали звонить с вопросом, ссорился ли я с ним, посмотрел фрагментарно интервью. Наверное, если человек отдаёт годы жизни анализу действий и игры Де Дзерби и понимает её более тонко, чем я, он будет ревностно относиться к любым суждениям относительно этого тренера. Наверное, я точно так же буду реагировать, если при мне плохо скажут о Невио Скале. Другое дело, как всё было преподнесено. Чем хорошо телевидение: сказанное в прямом эфире трудно исказить, переврать. Но по Де Дзерби моя фраза была просто выдернута из контекста.

Мы обсуждали лучших тренеров. Фигурировали Винер, Тутберидзе. Из футбола — Нагельсман, Бьелса, которые мне нравились всегда. К Де Дзерби пришли после дополнительного вопроса. Я признаю, что у Де Дзерби есть интересные идеи, но для их реализации нужны футболисты соответствующего качества. Когда в футболе появляется что-то новое, я еду и смотрю на это вживую, как прошлой зимой на «Комо». На три дня с женой в Италии я запланировал три футбола. На «Верона» — «Удинезе» и «Комо» — «Фиорентина» съездили. Слетать на «Наполи» не позволило состояние здоровья. Любой тренер должен развиваться, но это развитие должно совпадать с возможностями клуба.

Сама по себе философия может быть очень красивой, интересной и двигать футбол во всём мире, но при этом не приносить результата. Я имел в виду только то, что Де Дзерби переоценён с точки зрения достижения результата. То, что потом вдруг пошли оценки моих интеллектуальных качеств и игры «Балтики», — наверное, это просто мнение человека, который много видел в жизни. В моей системе координат он имеет право высказывать свою точку зрения публично, а я имею право не реагировать на неё. Футбол команд Бердыева — «Рубина», «Ростова», а сейчас «Турана» — тоже не всегда эстетически привлекателен для людей, которые не являются основоположниками его идеи. Игра «Балтики» может кардинально отличаться от его философских идеалов. Но публично ставить под сомнение работу моих футболистов, считаю, никому не позволено. Даже таким авторитетам. Ребята показывают даже больше, чем могут на этом этапе. Если мы забрали очки у всех топов нашего чемпионата, это о чём-то говорит. Оставлю на совести Курбана Бекиевича высказывания о нашей игре. О моих же интеллектуальных способностях, наверное, могут больше сказать люди, которые знают меня чуть лучше.

Сказать, что я где-то закусился с Бердыевым или его соратниками, нельзя. Просто сегодня уже штаб «Балтики» и я в частности стали определённым трендом. Когда какие-то недоросли и бездельники начинают на нас хайповать, мне вообще фиолетово. И немножко неприятно такое слышать от Бекиевича. Думаю, при встрече я постараюсь объясниться, что и как», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.