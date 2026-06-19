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В сборной Канады подтвердили, что игрок Катара извинился перед Коне за нанесённую травму

В сборной Канады подтвердили, что игрок Катара извинился перед Коне за нанесённую травму
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш подтвердил, что полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо извинился перед футболистом сборной Канады Исмаэлем Коне за нанесённую травму в матче между командами на чемпионате мира 2026 года. Победу в матче одержала канадская команда со счётом 6:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«Игрок извинился перед Исмаэлем. Он зашёл в раздевалку. Команда сообщила ему о случившемся», — сказал Марш на послематчевой пресс-конференции.

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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