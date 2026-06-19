В сборной Канады подтвердили, что игрок Катара извинился перед Коне за нанесённую травму

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш подтвердил, что полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо извинился перед футболистом сборной Канады Исмаэлем Коне за нанесённую травму в матче между командами на чемпионате мира 2026 года. Победу в матче одержала канадская команда со счётом 6:0.

«Игрок извинился перед Исмаэлем. Он зашёл в раздевалку. Команда сообщила ему о случившемся», — сказал Марш на послематчевой пресс-конференции.

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).