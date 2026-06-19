Талалаев ответил, готов ли взять Артёма Дзюбу в «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, готов ли взять форварда Артёма Дзюбу, находящегося в статусе свободного агента, в калининградский клуб.

— Дзюбу взяли бы?

— Нет.

— Почему? Большой, опытный, бесплатный.

— У меня нападающие должны выполнять огромный объём беговой работы без мяча.

— В 38 лет это невозможно?

— Дело не в возрасте. У нас уже было недопонимание такого рода с Агаларовым. Он пришёл лучшим бомбардиром из «Уфы», когда он вылетела, но участвовать в прессинге в том объёме, который мы требовали, не готов был. Я ему объяснял: «Ты пропустил всю летнюю предсезонку, поэтому осенью нужно где-то наступить на горло собственной песне. Если подтянешь зимой кондиции — сможешь и в прессинг бегать, и моменты реализовывать». Если нападающие выполняют большой объём беговой работы, у них поначалу неминуемо снижается результативность. Адаптация Хиля в Первой лиге позволила добиться нынешних результатов. Купи мы его прошлым летом, он бы не достиг столько в РПЛ, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.