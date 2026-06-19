Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Это случилось в матче 2-го тура группы А мирового первенства, в котором мексиканская команда обыграла Южную Корею (1:0). Команды играли на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Густаво Техера (Уругвай).

После двух игр в группе А сборная Мексики набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в группе, гарантирующее команде участие в раунде плей-офф ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).