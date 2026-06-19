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Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Это случилось в матче 2-го тура группы А мирового первенства, в котором мексиканская команда обыграла Южную Корею (1:0). Команды играли на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Густаво Техера (Уругвай).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

После двух игр в группе А сборная Мексики набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в группе, гарантирующее команде участие в раунде плей-офф ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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