Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 19 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Чехия сыграла вничью с ЮАР (1:1), Швейцария обыграла Боснию и Герцеговину (4:1), Канада разгромила Катар (4:1), а Мексика переиграла Южную Корею (1:0).

На данный момент в гонке бомбардиров лидируют нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард национальной команды Канады Джонатан Дэвид, которые забили по три гола. По дополнительным показателям лидером гонки бомбардиров является Лионель Месси. Аргентинец провёл на поле 80 минут, в то время как Дэвид 151 минуту. На счету форвардов сборной США и Канады Фоларина Балогуна и Кайла Ларина, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри, нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста, полузащитника Швейцарии Йохан Манзамби, а также форвардов Норвегии, Франции и Англии Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Гарри Кейна по два забитых мяча.