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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 19 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 19 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Чехия сыграла вничью с ЮАР (1:1), Швейцария обыграла Боснию и Герцеговину (4:1), Канада разгромила Катар (4:1), а Мексика переиграла Южную Корею (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

На данный момент в гонке бомбардиров лидируют нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард национальной команды Канады Джонатан Дэвид, которые забили по три гола. По дополнительным показателям лидером гонки бомбардиров является Лионель Месси. Аргентинец провёл на поле 80 минут, в то время как Дэвид 151 минуту. На счету форвардов сборной США и Канады Фоларина Балогуна и Кайла Ларина, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри, нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста, полузащитника Швейцарии Йохан Манзамби, а также форвардов Норвегии, Франции и Англии Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Гарри Кейна по два забитых мяча.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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