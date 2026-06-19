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«Месси ускользнул от меня». Капелло — о том, как хотел арендовать аргентинца

«Месси ускользнул от меня». Капелло — о том, как хотел арендовать аргентинца
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Итальянский специалист Фабио Капелло выразил сожаление в связи с тем, что не смог подписать нападающего Лионеля Месси, когда возглавлял «Ювентус».

«Месси ускользнул от меня на Кубке Гампера. Ему было 16 лет (матч проходил в 2005 году, Лео было 18 лет – прим. «Чемпионата»), он играл с невероятной самоотдачей и легкостью перед 90 000 болельщиков против защитников моего «Ювентуса».

Через двадцать минут я подошел к Райкарду и попросил его отдать мне его в аренду на год, поскольку он был четвёртым иностранцем в «Барселоне».

Он отказался, потому что они искали юридическое решение, а затем придумали для него каких-то европейских родственников», — приводит слова Капелло Sky Sports.

Позавчера, хет-трик Месси помог Аргентине с разгромной победы над Алжиром стартовать на ЧМ-2026.

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