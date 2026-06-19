Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче сборной Бразилии с Гаити на ЧМ-2026

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче на чемпионате мира 2026 года с Гаити.

«Мы говорим о очень сильной физически сборной, с высокой интенсивностью, что мы могли увидеть в их игре против Шотландии, и которая показывает себя как очень квалифицированная команда. Это будет очень сложный матч, и главное сейчас — победить, потому что мы не можем проявлять высокомерие и говорить, что разгромим соперника. Нужно сохранять трезвость, скромность и понимать, что три очка сейчас самое важное», — приводит слова Сантоса официальный сайт сборной Бразилии.

Напомним, в следующем матче Бразилия встретится с Гаити 20 июня. В первом туре «селесао» сыграли вничью со сборной Марокко (1:1).