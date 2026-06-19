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Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче сборной Бразилии с Гаити на ЧМ-2026

Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче сборной Бразилии с Гаити на ЧМ-2026
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче на чемпионате мира 2026 года с Гаити.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы говорим о очень сильной физически сборной, с высокой интенсивностью, что мы могли увидеть в их игре против Шотландии, и которая показывает себя как очень квалифицированная команда. Это будет очень сложный матч, и главное сейчас — победить, потому что мы не можем проявлять высокомерие и говорить, что разгромим соперника. Нужно сохранять трезвость, скромность и понимать, что три очка сейчас самое важное», — приводит слова Сантоса официальный сайт сборной Бразилии.

Напомним, в следующем матче Бразилия встретится с Гаити 20 июня. В первом туре «селесао» сыграли вничью со сборной Марокко (1:1).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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