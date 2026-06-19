Дуглас Сантос высказался о конкуренции в сборной Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о конкуренции в «селесао».

«Мы говорим о сборной Бразилии, где собираются лучшие игроки мира. И на позиции левого защитника есть много качественных футболистов. Я знал, что будет много сильных кандидатов, и любой, кто попадёт в состав, сможет хорошо проявить себя за сборную. Я здесь и постараюсь сделать всё возможное, чтобы у нас получился красивый путь на чемпионате мира», — приводит слова Сантоса официальный сайт сборной Бразилии.

В следующем матче Бразилия встретится с Гаити 20 июня. В первом туре южноамериканцы сыграли вничью со сборной Марокко (1:1).