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Дуглас Сантос высказался о конкуренции в сборной Бразилии

Дуглас Сантос высказался о конкуренции в сборной Бразилии
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о конкуренции в «селесао».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы говорим о сборной Бразилии, где собираются лучшие игроки мира. И на позиции левого защитника есть много качественных футболистов. Я знал, что будет много сильных кандидатов, и любой, кто попадёт в состав, сможет хорошо проявить себя за сборную. Я здесь и постараюсь сделать всё возможное, чтобы у нас получился красивый путь на чемпионате мира», — приводит слова Сантоса официальный сайт сборной Бразилии.

В следующем матче Бразилия встретится с Гаити 20 июня. В первом туре южноамериканцы сыграли вничью со сборной Марокко (1:1).

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