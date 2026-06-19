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«Весь мир бы возненавидел». Мор — о ситуации с фолом Месси в матче Аргентина — Алжир

«Весь мир бы возненавидел». Мор — о ситуации с фолом Месси в матче Аргентина — Алжир
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Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о фоле форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на защитнике Алжира Айсса Манди в матче между командами на чемпионате мира 2026 года. Матч завершился победой сборной Аргентины 3:0. Встречу обслуживал Шимон Марциняк.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Если бы удалили Месси, а он заслуживал удаления, тогда не было бы вообще ничего. Этого хет-трика, всех этих рекордов. О чём бы тогда весь мир говорил? Как бы сравнивали с Роналду? С одной стороны, судья поступил неправильно, на самом деле. С другой стороны, если бы показал красную, он многого бы лишил чемпионат мира. Если бы удалил, то весь мир бы возненавидел», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Инцидент произошёл на 31-й минуте матча. Месси сзади ударил шипами по икре защитника сборной Алжира Айсса Манди, сбив соперника с ног — главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку, VAR не вмешался. В этой встрече Месси оформил хет-трик.

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