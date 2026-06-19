«Весь мир бы возненавидел». Мор — о ситуации с фолом Месси в матче Аргентина — Алжир

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о фоле форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на защитнике Алжира Айсса Манди в матче между командами на чемпионате мира 2026 года. Матч завершился победой сборной Аргентины 3:0. Встречу обслуживал Шимон Марциняк.

«Если бы удалили Месси, а он заслуживал удаления, тогда не было бы вообще ничего. Этого хет-трика, всех этих рекордов. О чём бы тогда весь мир говорил? Как бы сравнивали с Роналду? С одной стороны, судья поступил неправильно, на самом деле. С другой стороны, если бы показал красную, он многого бы лишил чемпионат мира. Если бы удалил, то весь мир бы возненавидел», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Инцидент произошёл на 31-й минуте матча. Месси сзади ударил шипами по икре защитника сборной Алжира Айсса Манди, сбив соперника с ног — главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку, VAR не вмешался. В этой встрече Месси оформил хет-трик.