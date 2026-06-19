После замены Месси отказался от места на скамейке и сел на газон

Жест нападающего Лионеля Месси после замены в матче ЧМ-2026 Аргентина – Алжир (3:0) восхитил болельщиков по всему миру.

Капитан «альбиселесте» сделал хет-трик — забил голы на 17-й (с передачи Родриго Де Пауля), 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса) — и покинул поле на 80-й минуте: вместо него в игру вступил Нико Пас.

На скамейке запасных не было свободных мест, и нападающий Тьяго Альмада предложил 38-летнему Лео своё. Однако восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отказался и вместо этого сел на газон рядом с партнёрами по команде.

Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.