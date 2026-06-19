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После замены Месси отказался от места на скамейке и сел на газон

После замены Месси отказался от места на скамейке и сел на газон
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Жест нападающего Лионеля Месси после замены в матче ЧМ-2026 Аргентина – Алжир (3:0) восхитил болельщиков по всему миру.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Капитан «альбиселесте» сделал хет-трик — забил голы на 17-й (с передачи Родриго Де Пауля), 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса) — и покинул поле на 80-й минуте: вместо него в игру вступил Нико Пас.

На скамейке запасных не было свободных мест, и нападающий Тьяго Альмада предложил 38-летнему Лео своё. Однако восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отказался и вместо этого сел на газон рядом с партнёрами по команде.

Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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