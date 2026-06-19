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Вратарь сборной Австрии высказался о Лионеле Месси, упомянув Криштиану Роналду

Вратарь сборной Австрии высказался о Лионеле Месси, упомянув Криштиану Роналду
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Голкипер сборной Австрии Александр Шлагер высказался о форварде аргентинской национальной команды Лионеле Месси перед матчем между командами на ЧМ-2026, упомянув нападающего Португалии Криштиану Роналду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В принципе, я больше фанат Криштиану Роналду.

Месси игрок, который долгое время демонстрирует такой высокий уровень игры, было бы самонадеянно говорить или пытаться говорить что-либо против него. Он невероятно харизматичен, и это чувствуется в его команде. Энергия, которую он излучает на поле, и атмосфера, которую он передаёт. И да, именно поэтому я с нетерпением жду игры, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы противостоять ему», — приводит слова Шлагера TyC Sports.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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