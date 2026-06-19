Вратарь сборной Австрии высказался о Лионеле Месси, упомянув Криштиану Роналду

Голкипер сборной Австрии Александр Шлагер высказался о форварде аргентинской национальной команды Лионеле Месси перед матчем между командами на ЧМ-2026, упомянув нападающего Португалии Криштиану Роналду.

«В принципе, я больше фанат Криштиану Роналду.

Месси игрок, который долгое время демонстрирует такой высокий уровень игры, было бы самонадеянно говорить или пытаться говорить что-либо против него. Он невероятно харизматичен, и это чувствуется в его команде. Энергия, которую он излучает на поле, и атмосфера, которую он передаёт. И да, именно поэтому я с нетерпением жду игры, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы противостоять ему», — приводит слова Шлагера TyC Sports.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).