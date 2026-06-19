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Габриэл Магальяйнс высказался о предстоящем матче сборной Бразилии с Гаити на ЧМ-2026

Габриэл Магальяйнс высказался о предстоящем матче сборной Бразилии с Гаити на ЧМ-2026
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Защитник сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс высказался о предстоящем матче на чемпионате мира 2026 года с Гаити.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы понимаем, что начали предыдущий матч не лучшим образом, полностью это осознаём. Это не та игра, которую мы хотим показывать. Мы Бразилия, команда, которая стремится владеть мячом на протяжении всего матча. Тот поединок уже позади, он стал для нас уроком. Нас ждёт ещё один важный матч, и мы обязательно покажем всю свою силу.

Мы не хотим пропускать. Если мы не пропустим, то будем ближе к победе. Но для этого нужно работать всей командой. Мы понимаем, насколько важно сохранять свои ворота в неприкосновенности. Безусловно, мы выйдем на поле с позитивным настроем, будем хорошо защищаться и постараемся добиться победы», — приводит слова Габриэла официальный сайт сборной Бразилии.

В следующем матче Бразилия встретится с Гаити 20 июня. В первом туре «селесао» сыграли вничью со сборной Марокко (1:1).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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