Шотландия — Марокко: во сколько начало матча группового этапа ЧМ-2026, где смотреть

20 июня состоится матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.