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Шотландия — Марокко: во сколько начало матча группового этапа ЧМ-2026, где смотреть

Шотландия — Марокко: во сколько начало матча группового этапа ЧМ-2026, где смотреть
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20 июня состоится матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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