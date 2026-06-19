Генич назвал главную проблему сборной Португалии в игре с ДР Конго, упомянув Роналду

Российский комментатор Константин Генич назвал главную проблему в игре сборной Португалии в матче с ДР Конго, упомянув форварда Криштиану Роналду. Матч завершился вничью — 1:1.

«Мне кажется, проблема португальцев была в том, что они просто бросили играть после того, как они забили. Если бы они пошли дальше, то точно ДР Конго ещё пару мячей могли отгрузить. 2:0, 3:0 – все бы поняли, почему они перешли на эконом-режим. Но они почему-то не стали этого делать. Несколько моментов было, когда они доходили до штрафной и, как в гандболе, начинали перекатывать этот мяч. Криштиану [Роналду] размахивал руками, сам приходил, чтобы мяч потрогать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.