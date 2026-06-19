Мексика — в плей-офф, жёсткая травма в матче Канады и Катара. Главное к утру
Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026, канадский полузащитник Исмаэль Коне был госпитализирован после тяжёлой травмы, полученной в матче Канада — Катар, Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026.
- Коне госпитализирован после тяжёлой травмы в матче Канада — Катар на ЧМ-2026.
- Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026. Команды забили пять голов в концовке.
- Сборная Канады разгромила Катар со счётом 6:0 в матче ЧМ-2026 с двумя удалениями.
- Мексика обыграла Южную Корею и обеспечила себе первое место в группе А на ЧМ-2026.
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