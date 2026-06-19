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19 июня главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, фехтование

Мексика — в плей-офф, жёсткая травма в матче Канады и Катара. Главное к утру
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Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026, канадский полузащитник Исмаэль Коне был госпитализирован после тяжёлой травмы, полученной в матче Канада — Катар, Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026.
  2. Коне госпитализирован после тяжёлой травмы в матче Канада — Катар на ЧМ-2026.
  3. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026. Команды забили пять голов в концовке.
  4. Сборная Канады разгромила Катар со счётом 6:0 в матче ЧМ-2026 с двумя удалениями.
  5. Мексика обыграла Южную Корею и обеспечила себе первое место в группе А на ЧМ-2026.
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Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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