Мексика — в плей-офф, жёсткая травма в матче Канады и Катара. Главное к утру

Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026, канадский полузащитник Исмаэль Коне был госпитализирован после тяжёлой травмы, полученной в матче Канада — Катар, Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».