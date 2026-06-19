«Это было тяжело». Тренер Мексики Агирре — о победе над Южной Кореей в ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о победе в матче с Южной Кореей (1:0) в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'
«Это было тяжело. Мы очень хорошо их знаем. Они оказали на нас большое давление. Они не давали нам свободного пространства, как и мы им. В конце концов, казалось, что исход матча решит одна-единственная ошибка — в ту или иную сторону. Это был не самый хороший матч, и соперник не позволил нам показать многое из того, что мы умеем», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.
После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А.
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