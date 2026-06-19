«Они не любят играть в футбол». Тренер ЮАР — о матче со сборной Чехии

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос высказался после ничьей своей команды в матче с Чехией на чемпионате мира 2026 года (1:1).

«Они не любят играть в футбол или в комбинационный футбол. Они играют очень прямолинейно, и у них есть игроки, которые для этого подходят. Все игроки высокие. Поэтому нам было очень сложно играть верховыми передачами.

Именно это делала Чехия, да, это тактика. Я не могу сказать, почему именно так. Это решение принимает тренер, и, возможно, если бы я был тренером Чехии, я бы поступил так же.

Но я думаю, что если вам нравится футбол, то вам больше понравилась игра, которую показали сегодня мы, а не Чехия», — приводит слова Брооса ESPN.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.