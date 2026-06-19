Тренер сборной Южной Кореи отреагировал на поражение от Мексики на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо высказался о поражении в матче с Мексикой (0:1) в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мы сыграли именно так, как и планировали. То, как мы пропустили гол, разочаровало нас. В последнем матче группового этапа мы отдадим все силы. Я попросил игроков сохранять спокойствие и играть в свой футбол. Всё было не так уж плохо. Мы сохраняли самообладание на протяжении всей игры. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к следующему матчу», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.

После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А, а Южная Корея с тремя очками расположилась на втором месте. В заключительном туре Мексика встретится с Чехией, южнокорейцы сыграют с ЮАР.