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Тренер сборной Южной Кореи отреагировал на поражение от Мексики на ЧМ-2026

Тренер сборной Южной Кореи отреагировал на поражение от Мексики на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо высказался о поражении в матче с Мексикой (0:1) в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

«Мы сыграли именно так, как и планировали. То, как мы пропустили гол, разочаровало нас. В последнем матче группового этапа мы отдадим все силы. Я попросил игроков сохранять спокойствие и играть в свой футбол. Всё было не так уж плохо. Мы сохраняли самообладание на протяжении всей игры. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к следующему матчу», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.

После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А, а Южная Корея с тремя очками расположилась на втором месте. В заключительном туре Мексика встретится с Чехией, южнокорейцы сыграют с ЮАР.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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