Игрок сборной Канады опубликовал фото из больницы с Коне, получившим травму в матче ЧМ

Футболист сборной Канады Мойзе Бомбито на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию из больницы, на которой он запечатлён рядом с партнёром по национальной команде Исмаэлем Коне, получившим серьёзную травму левой ноги в матче чемпионата мира 2026 с Катаром. Победу в игре одержала канадская команда со счётом 6:0.

Фото: Из личного архива Бомбито

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).