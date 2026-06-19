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«Кайфарик вообще вышел постоять». Генич — о Леау в матче Португалия — ДР Конго на ЧМ-2026

«Кайфарик вообще вышел постоять». Генич — о Леау в матче Португалия — ДР Конго на ЧМ-2026
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Российский комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего сборной Португалии Рафаэла Леау в матче чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Мартинес не лучшим образом сработал с заменами. Если ещё Консейсау хоть как-то, какую-то движуху создавал, кайфарик [Рафаэл Леау] вообще вышел постоять. Что он вышел? Там был момент, когда в редкой ситуации огромное количество пространства, он с мячом и можно бежать. Он сделал пару шагов и сыграл назад. Все конголезцы вернулись и опять выстроились. Фонарное решение», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Леау вышел на поле на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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