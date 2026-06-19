«Кайфарик вообще вышел постоять». Генич — о Леау в матче Португалия — ДР Конго на ЧМ-2026

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего сборной Португалии Рафаэла Леау в матче чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1).

«Мартинес не лучшим образом сработал с заменами. Если ещё Консейсау хоть как-то, какую-то движуху создавал, кайфарик [Рафаэл Леау] вообще вышел постоять. Что он вышел? Там был момент, когда в редкой ситуации огромное количество пространства, он с мячом и можно бежать. Он сделал пару шагов и сыграл назад. Все конголезцы вернулись и опять выстроились. Фонарное решение», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Леау вышел на поле на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.