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Комличенко высказался о красной карточке Монтеса в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026

Комличенко высказался о красной карточке Монтеса в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026
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Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о красной карточке защитника столичного клуба и сборной Мексики Сесара Монтеса, полученной в матче ЧМ-2026 с национальной командой ЮАР. На 90+2-й минуте встречи Монтес был удалён с поля. Игра завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

«Монтес — один из лидеров нашей обороны в «Локомотиве». В раздевалке он тоже лидер. Он вообще топ! Классный, абсолютно открытый парень. Старается помогать абсолютно всем. И на поле, и в раздевалке, и в разговорах. Просто отличный парень. Конечно, он сейчас переживает из‑за удаления, ведь он играет за свою страну, но зато к следующей игре вернётся свежим», — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира 2026 года. После двух игр в группе А команда набрала шесть очков.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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