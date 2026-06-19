Комличенко высказался о красной карточке Монтеса в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о красной карточке защитника столичного клуба и сборной Мексики Сесара Монтеса, полученной в матче ЧМ-2026 с национальной командой ЮАР. На 90+2-й минуте встречи Монтес был удалён с поля. Игра завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0.

«Монтес — один из лидеров нашей обороны в «Локомотиве». В раздевалке он тоже лидер. Он вообще топ! Классный, абсолютно открытый парень. Старается помогать абсолютно всем. И на поле, и в раздевалке, и в разговорах. Просто отличный парень. Конечно, он сейчас переживает из‑за удаления, ведь он играет за свою страну, но зато к следующей игре вернётся свежим», — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

Сборная Мексики стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира 2026 года. После двух игр в группе А команда набрала шесть очков.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.