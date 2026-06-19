«Краснодар» предложил € 7 млн за нападающего «Индепендьенте» — источник

«Краснодар» предложил «Индепендьенте» $ 8 млн (€ 7 млн) за переход крайнего нападающего Максимильяно Гутьерреса. После уплаты налогов сумма составит $ 6 млн (€ 5 млн), что не устраивает аргентинский клуб, поскольку после вычетов и распределения соответствующих процентов он получит ещё меньшее количество денег. Об этом сообщает De La Cuna Al Infierno.

По информации источника, «Индепендьенте» рассчитывает получить не менее $ 5 млн (€ 4 млн) чистой прибыли за 50% прав на Гутьерреса. Подчёркивается, что в январе 2027 года клуб из Авельянеды должен будет заплатить чилийскому «Уачипато» $ 2 млн (€ 1 млн), чтобы завершить согласованный трансфер игрока.

На текущий момент переговоры продолжаются. «Краснодар» готовит второе предложение, которое будет гораздо ближе к финансовым требованиям «Индепендьенте».

Гутьеррес играет за аргентинский клуб с февраля 2026 года. За этот период нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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