«Вино нельзя». Талалаев рассказал о самочувствии после операции на ЖКТ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о самочувствии после перенесённой операции на ЖКТ.

— Как ваше здоровье? Последствия апрельской операции не напоминают о себе?

— Восстанавливаюсь потихоньку, начал делать физические упражнения. В Италию в том числе поэтому и поехал: море, солнце и хорошее питание — что ещё нужно для восстановления?

— Винца-то можно немного?

— Кстати, нет. Врачи разрешили по 50 капель коньяка выпивать, а я его не очень люблю. В команде на тренерский штаб по поводам дарилась бутылка хорошего итальянского вина. Футболисты уже знают мой любимый сорт винограда — санджовезе. Вот Елена Вячеславовна, моя жена, на праздник может себе позволить рюмку коньяку. Если возникнет необходимость чуть-чуть релаксироваться вечером, составлю ей компанию (улыбается), — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.