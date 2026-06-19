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«Итальянцы тоже к этому придут». Талалаев — о пользе от лимита на легионеров в РПЛ

«Итальянцы тоже к этому придут». Талалаев — о пользе от лимита на легионеров в РПЛ
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался относительно невыхода сборной Италии на третий чемпионат мира подряд, отметив при этом пользу от лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«На мой взгляд, всё закономерно. Пропала взаимосвязь в футбольной вертикали между сборными, отсутствует единая система подготовки. В командах часто меняются тренеры, и каждый приходит со своими взглядами. Меньше влияния федерации на работу сборной. Это и приводит к упадку. Нам поставили в Коверчано запись дубля «Фиорентины». Команда — чемпион Италии среди молодёжи, а в составе — четыре итальянца. Остальные — шведы, африканцы… Всем нравится игра «Комо», но у них вообще один итальянец в стартовом составе выходит! 200 млн на легионеров потратили — они и задают тон. И это клуб, который недавно вышел из Серии B, а представляете, какая конкуренция выше! Я понимаю, что лимит — это не очень хорошо. Но он хотя бы позволяет нашим, российским, футболистам набирать определённое количество практики. Помню, как боролись с лимитом в Первой лиге, когда обязали двух молодых россиян выпускать на поле. Но как минимум по одному из них доросли до определённого уровня. Звёзды — Кисляк, Батраков, Агкацев или наш Беликов — сами вырастут, а остальным это искусственное ограничение хотя бы даёт игровое время. Думаю, что итальянцы тоже постепенно к этому придут», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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