«Индепендьенте» не предложит более $ 4 млн за 50% прав на Барко — De La Cuna Al Infierno

«Индепендьенте» готовится вновь улучшить предложение по покупке 50% прав на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, которое не превысит $ 4 млн (€ 3,5 млн). Для осуществления сделки аргентинскому клубу необходимо получить доход от продажи футболистов. Об этом сообщает Espacio Rojo со ссылкой на De La Cuna Al Infierno на странице в социальной сети X.

По информации источника, в скором времени Барко должен вернуться в Россию, чтобы возобновить тренировки со «Спартаком». В «Индепендьенте» считают преждевременными разговоры о структуре оплаты половины прав на полузащитника красно-белых.

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Как появился «Спартак»: